Pistocchi: «Tifosi e amore per il calcio sconfitti dallo scandalo, serve Baggio presidente Figc». Il duro intervento sul caso scommesse

Pistocchi via Twitter si è espresso molto duramente sul caso scommesse che tocca anche la Juventus con Fagioli.

Dal momento in cui ho sentito per la prima volta parlare di questo ennesimo scandalo, provo un malessere, un senso di disagio. È lo stesso che avevo già provato in passato, quasi come se mi sentissi in parte responsabile per la mia passione, l’ amore per il calcio. Maradona… pic.twitter.com/RRDrHaLl85 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 13, 2023

PISTOCCHI – «Dal momento in cui ho sentito per la prima volta parlare di questo ennesimo scandalo, provo un malessere, un senso di disagio. È lo stesso che avevo già provato in passato, quasi come se mi sentissi in parte responsabile per la mia passione, l’ amore per il calcio. Maradona diceva che il pallone non si sporca. Noi, invece, l’abbiamo sporcato e continuiamo a sporcarlo, come se quello che succede oggi non fosse già successo: dirigenti radiati, tesserati squalificati e giornalisti collusi continuano a parlare e vivere di calcio, senza vergognarsi. Il vero sconfitto di questa squallida, brutta storia è il tifoso, che fa centinaia di km per seguire la sua squadra, acquista i giornali, si abbona alle paytv. Il vero sconfitto è l’amore per il calcio, Per questo se ne devono andare. Tutti . Prima che sia troppo tardi. Baggio presidente Figc».

