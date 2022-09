L’Empoli in questa stagione ha rinnovato profondamente il suo reparto offensivo: dalla Juventus arriva in prestito secco Marko Pjaca.

Dopo il mancato riscatto da parte del Torino, c’è un nuovo prestito per Marko Pjaca della Juventus che giocherà nell’Empoli di Paolo Zanetti. Il croato già ieri era nella città toscana per assistere al match contro l’Hellas Verona, ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport.

Martin Satriano

“Sono molto contento di essere qua, è un’opportunità per me di fare vedere quello che so fare in campo, spero di ripagare la fiducia della società. Mi hanno spiegato il progetto, qui conosco già Stojanovic e Destro, è stato tutto molto rapido. Spero di giocare con continuità e di giocare bene, aiutando la squadra a fare buoni risultati”.

