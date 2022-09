Il centrocampista brasiliano lascia il club bianconero in prestito, l’ex Barcellona non faceva parte del progetto tecnico.

La Juventus in extremis è riuscita a trovare una soluzione per il futuro di Arthur: il centrocampista non si è mai affermato nel club bianconero e non rientrava nelle idee di calcio di Massimiliano Allegri. Il Liverpool, stando a quanto riportato da Sky Sport, lo otterrà in prestito secco; i bianconeri risparmieranno i soldi dell’ingaggio pesante del calciatore.

Jurgen Klopp

Acquistato quando sulla panchina juventina sedeva Maurizio Sarri che poi è stato esonerato poco dopo, Arthur non ha attecchito con nessun allenatore a Torino. La Juventus con l’attuale tecnico cerca un altro tipo di regista e infatti è stato ingaggiato Leandro Paredes che ieri era già all’Allianz Stadium.

