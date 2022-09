MN24 – Dest è sbarcato a Milano: inizia la sua avventura al Milan. Il terzino americano è atterrato a Linate

Sergino Dest è sbarcato a Milano. L’acquisto last minute del Milan è arrivato all’aeroporto di Milano Linate per iniziare la sua avventura in rossonero.

Il terzino che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona comincia ora l’iter delle visite mediche.

