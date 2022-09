Il Toronto pareggia 2-2 contro i Los Angeles Galaxy. Bernardeschi ancora in gol, quesa volta su calcio di rigore

Federico Bernardeschi non si ferma in MLS e contro i Los Angeles Galaxy trova la sua sesta rete in campionato in otto partite giocate. Nella notte italiana, l’esterno ha segnato su calcio di rigore il momentaneo 2-2.

A segno invece per la squadra di LA, l’ex bianconero Douglas Costa e il nuovo acquisto Riqui Puig.

L’articolo Toronto, ancora un gol per Bernardeschi: pari contro Douglas Costa – VIDEO proviene da Calcio News 24.

