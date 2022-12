In una intervista a TuttoSport parla Miralem Pjanic, ecco cosa dice l’ex giocatore della Juventus sui bianconeri.

Sono queste le parole di Miralem Pjanic, ex regista della Juventus che parla dei bianconeri in una bella intervista a TuttoSport, ecco cosa dice: “Quando accadono queste cose così inaspettate, tutti restano sorpresi. Vedremo come reagirà la squadra. Le persone che sono rimaste dentro la Juve sapranno trovare le parole giuste per spiegare la situazione ai giocatori. E poi c’è Allegri: toccherà a lui compattare il gruppo per finire alla grande la stagione. Non sarà facile, però… Allegri è un grandissimo allenatore, stimato da tutti i top club.“

Conclude così l’ex bianconero: “Non esiste la persona giusta per reggerla meglio… Io sulla Juventus ero ottimista già in tempi non sospetti, quando la situazione era più delicata. Conosco bene Allegri e la sua abilità nella gestione del gruppo: non avevo dubbi sul fatto che avrebbe rivoltato la situazione in positivo. Adesso c’è maggiore fiducia e la squadra ha un suo equilibrio. La lotta scudetto è ancora aperta.“

