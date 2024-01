Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del prossimo big match di campionato tra l’Inter e i bianconeri

Miralem Pjanic, ex giocatore della Juventus, ha analizzati ai microfoni di Rai Sport il big match tra i bianconeri e l’Inter.

LE PAROLE – «Sarà una bella partita, si affrontano le due migliori squadre del campionato. Per quanto riguarda i bianconeri, Allegri è riuscito a creare un gruppo molto compatto, che fa la differenza; ha ricreato il DNA Juve e si vede in campo. Dall’altra parte, i nerazzurri hanno qualcosa in più, hanno più esperienza in campo e giocatori che giocano da più anni insieme. Per la Juve sarà una partita difficile, ma credo nelle capacità di Allegri, lui fa la differenza e questo si sa. Dall’altra parte Inzaghi sta facendo grandi cose, è un allenatore molto preparato. Si affrontano in un momento speciale della stagione, è una partita che può essere decisiva. Lautaro e Vlahovic sono in grande forma, sono curioso di vedere chi avrà la meglio. Mi aspetto una partita equilibrata, molto tattica e non con tanti gol».

L’articolo Pjanic esalta l’Inter: «Vi svelo cosa ha più della Juventus» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG