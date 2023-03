Le parole di Pjanic su Fagioli: «Ho sempre ammirato Nicolò e mi sorprende quello che sta facendo quest’anno»

Miralem Pjanic ha parlato a La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista della Juve ha parlato anche di Nicolò Fagioli, sempre più centrale per i bianconeri. Di seguito le sue parole.

FAGIOLI – Fagioli a 17 anni si allenava spesso con noi. Era un giovane diverso dagli altri, mai banale con la palla. Ho sempre ammirato Nicolò e mi sorprende quello che sta facendo quest’anno. Deve continuare a lavorare così e a restare umile. Allegri e il suo staff lo aiuteranno a diventare un centrocampista di spessore internazionale, seri. Fagioli è presente e futuro dell’Italia.

NUOVO PIRLO – Se lo dice Pirlo… Avevo previsto anche io in tempi non sospetti che Fagioli sarebbe diventato un giocatore da Juve.

RIMONTA JUVE – Se sono stupito? No. Conosco la mentalità del club e di Allegri, che sta facendo un lavoro straordinario in una situazione complicatissima. La Juve sul campo è seconda in classifica, dietro al Napoli. Credo che i bianconeri possano arrivare tra le prime quattro anche con la penalizzazione.

RABIOT E DI MARIA – Direi ad entrambi di restare alla Juve. Sono giocatori importanti per la squadra. Se sono felici, è giusto che rimangano. Ma sono decisioni personali: sapranno loro cosa scegliere.

