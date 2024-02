Pjanic: «L’Inter parte avvantaggiata, ma la carta in più della Juve è Allegri». Il suo pronostico sulla sfida di domenica

Pjanic ai microfoni di Radio 1 ha fatto il suo pronostico su Inter Juve di domenica.

INTER JUVE – «I bianconeri hanno superato le difficoltà del recente passato. Allegri ha infuso nel gruppo le convinzioni che caratterizzano da sempre lo spogliatoio e questo lo si vede in campo. L’Inter parte però avvantaggiata, è una squadra più esperta nei singoli e anche come gruppo, molti nella rosa giocano insieme da tempo. Per la Juve sarà una partita complicata».

FATTORE ALLEGRI – «La carta in più che possono giocarsi i bianconeri per me è proprio quella dell’allenatore. Allegri è uno che può fare la differenza. La partita di San Siro potrebbe trovare nella tattica la chiave di volta. E penso possa rivelarsi una gara decisiva negli equilibri di questa stagione. Il faccia a faccia arriva in un momento cruciale e potrebbe cambiare radicalmente la classifica, in un senso o nell’altro».

The post Pjanic: «L’Inter parte avvantaggiata, ma la carta in più della Juve è Allegri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG