Il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino prova a tirare le somme delle ultime partite disputate dall’Inter, sia in Champions League che in Serie A, dicendo la sua sul turnover operato da Inzaghi.

INTER- «L’Inter non ha affrontato una squadretta. La Real Sociedad è un’ottima squadra. Noi spesso ci dimentichiamo che esistono anche gli avversari in questo contesto. Non penso che l’Inter abbia fatto proprio una scelta fra Champions League e campionato, ma nel dover valutare appuntamenti importantissimi decide di gestirli in un certo modo.

Il simbolo di tutto questo è stata la partita contro il Benfica, dove ha fatto un turnover pazzesco, poi ha recuperato dopo. Questo perché l’occhio era alla partita contro il Napoli e i risultati lì hanno dato ragione a Inzaghi. Gli altri poi possono dire tutto quello che vogliono ma a Napoli, pur essendo stata una partita contestata, ha vinto. Anche se anche la squadra di Mazzarri ha giocato bene, l’Inter la sua parte l’aveva comunque fatta. Spesso, quindi, le mosse danno ragione a Inzaghi nei risultati. Ma è risaputo che non si può sempre avere tutto dalla vita».

