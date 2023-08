Michel Platini, storico ex della Juve, si è così raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera

Michel Platini, storico ex della Juve, si è così raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni:

IL NUMERO 10 – «Quel numero ha quella magia perché identificava, fin dall’inizio della storia del calcio, tutti i più forti: Puskas, Pelè, Rivera. I leader delle squadre, tecnici e carismatici, avevano quel numero. Nel sogno dei bambini della nostra epoca c’erano due stelle: il numero dieci e il portiere, ruoli totalmente differenti. Ho passato il mio tempo a cercare di fregarli, i portieri, per cui non posso capire l’amore per quel ruolo. Ma la gente gli voleva bene…».

PRESIDENTE ALLA JUVE – «Nessuno me lo ha mai chiesto…».

