Player of the month di Novembre, niente da fare per Lautaro: vince Dybala, eletto miglior giocatore dello scorso mese

Niente da fare per Lautaro Martinez, che dopo un novembre da protagonista con la maglia dell‘Inter, deve cedere il titolo di Player of the month a Paulo Dybala.

Il centravanti nerazzurro vede sfumare la doppietta personale, dopo il premio del mese precedente, e deve lasciare lo scettro al connazionale.

L’articolo Player of the month di Novembre, niente da fare per Lautaro: vince Dybala proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG