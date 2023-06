Il San Nicola pronto alla finale dei playoff di Serie B tra Bari e Cagliari: 58.000 spettatori, è record per la Serie B

Lo scenario in cui andrà in scena la finale di ritorno dei playoff di Serie BKT 2022-2023 è lo stadio San Nicola, casa del Bari. I pugliesi di Michele Mignani sfideranno a partire dalle ore 20:30 il Cagliari di Claudio Ranieri. La società di Luigi De Laurentiis ha comunicato oggi, tramite il proprio sito ufficiale, il fatto che l’”Astronave” ha raggiunto i numeri del record assoluto. I presenti presso la casa dei Galletti saranno più di 58.000, di cui 1300 sardi situati esclusivamente nel settore ospiti. Il comunicato del club pugliese:

Questa sera al San Nicola oltre 58.000 cuori batteranno per la gara che deciderà chi sarà la terza promossa in Serie A. Per l’ ‘Astronave’ sarà il record assoluto di presenze! Superato il precedente di Bari-Inter del ’90 che fece registrare poco meno di 56.000 spettatori (55.490).

