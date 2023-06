Playoff Serie C: ecco quali sono le due squadre qualificate per l’ultimo atto verso la scalata in seconda serie. I dettagli

Decia quella che sarà la finale dei playoff di Serie C: all’ultimo atto si sfideranno Foggia e Lecco, che hanno rispettivamente superato Pescara e Cesena ai calci di rigore.

2-2 tra i pugliesi e gli abruzzesi (due volte in vantaggio e due volte ripresi questi ultimi), mentre i romagnoli hanno visto andare in fumo il 2-1 dell’andata. Primo atto in casa dei rossoneri il 13 giugno, ritorno il 18.

