L’ex giovane portiere del Milan, Alessandro Plizzari parla così al Il Messaggero. Queste le parole dell’ex rossonero.

Queste le parole del nuovo portiere del Pescara, Alessandro Plizzari ex giovane giocatore del Milan, ecco le parole al Il Messaggero: “Giocare in C è una chance per mettermi in gioco. Il mio obiettivo è dimostrare il mio valore, per me la categoria non conta. E il Pescara è una società di alto livello. Io il nuovo Buffon? Ognuno fa il proprio percorso, sono contento di fare il mio e di essere oggi qui a Pescara. Il Milan posso solo ringraziarlo, mi ha fatto diventare uomo e tutto quello che sono adesso lo devo a loro.“

Aggiunge il portiere: “Ora mi metto in gioco: giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, cercherò di dare il massimo e conquistare la fiducia della mia nuova squadra. Quando il Pescara mi ha chiamato, io ho subito pensato che potesse essere una grande occasione per me: ho detto al mio agente che ero d’accordo ed ero pronto a mettermi in viaggio verso l’Abruzzo. Mi giocherò il posto con Sommariva.” Conclude.

