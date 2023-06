Plusvalenze, interviene l’UEFA! La mossa che può cambiare il mercato, ecco la possibile decisione dell’organo europeo

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il prossimo 28 giugno il comitato esecutivo dell’UEFA potrebbe intervenire sul tema plusvalenze. La Federcalcio europea, infatti, voterà gli emendamenti alla disciplina del Fair Play Finanziario, proponendo anche delle modifiche al regolamento contabile dei trasferimenti per prevenire abusi e garantire parità di trattamento.

Se i prezzi dei calciatori non dovessero corrispondere al loro reale valore di mercato, dunque, l’UEFA non consentirebbe più la loro iscrizione a bilancio agli importi comunicati. Una misura che entrerebbe in vigore già per questa finestra di mercato, in attesa di altre decisioni che dovrebbero inasprire ancora di più il Fair Play Finanziario.

The post Plusvalenze, interviene l’UEFA! La mossa che può cambiare il mercato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG