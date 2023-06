Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha parlato così del centrocampista della Juve a margine del Golden Boy

A Sky a margine della presentazione del Golden Boy 2023, l’agente Rafaela Pimenta ha parlato così di Paul Pogba.

POGBA – «Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico».

