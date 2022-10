Nel corso della sua intervista a Il Foglio, Tommaso Pobega ha parlato anche di Gattuso, suo allenatore ai tempi delle giovanili rossonere

Nel corso della sua intervista a Il Foglio, Tommaso Pobega ha parlato anche di Gattuso, suo allenatore ai tempi delle giovanili rossonere:

«Di persone, compagni e allenatori ne ho incontrati parecchi. Gattuso è stato straordinario per la mia crescita. Mi ha trattato fin dal primo giorno da uomo. Concedeva parecchia libertà a tutto il gruppo, anche nelle uscite serali, ma con regole ben delineate. Avevamo molta responsabilità e stava a noi dimostrare maturità e diligenza. Vi assicuro che quando si incazzava per qualcosa era spaventoso, gli occhi erano indiavolati, avevamo paura in spogliatoio, ricordo che nessuno parlava più dopo le sue grida, silenzio totale»

