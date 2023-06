Pobega: «Peccato per la semifinale di Champions». Poi fa una promessa a tutti i tifosi rossoneri. Le sue parole

In occasione di un evento sponsor del Milan, Tommaso Pobega ha parlato tra le altre cose anche della semifinale di Champions contro l’Inter. Le sue parole.

MILAN – «Siamo una squadra che non molla. In Champions a San Siro serate magiche, peccato per la semifinale contro l’Inter”.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE

The post Pobega: «Peccato per la semifinale di Champions». Poi fa una promessa appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG