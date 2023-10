Pobega scherza con Giroud: «Adesso Sportiello…». Anche il centrocampista si unisce sulla vicenda che coinvolge il francese

Il Milan ha trovato un nuovo portiere: è Olivier Giroud il nuovo numero 1 rossonero. A scherzare di questo cambio arriva anche Tommaso Pobega.

Il centrocampista dice, come si vede in un video pubblicato sui canali ufficiali del club: «Adesso Sportiello non gioca più, abbiamo Giroud»

