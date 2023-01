Sono queste le parole di Sandro Pochesci a TMW Radio, parla così della prestazione del Milan di ieri sera contro l’Inter.

Ecco le parole di Sandro Pochesci, ecco cosa dice a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà sul Milan: “C’è una mancanza di squadra, si vede una squadra che non corre, non si aiuta, non si vedono neanche più leader. Oggi tutti abbassano la testa ed è un male comune delle squadre che vanno in difficoltà. In Coppa Italia, in vantaggio numerico, ha preso gol da due ragazzi in contropiede. Si è vista una squadra che prende il primo gol in maniera incredibile, con una difesa in affanno.“

Conclude così: “Il marchio di fabbrica del Milan era la corsa, che non c’è. Pioli deve trovare il piano B, che c’è e lo conosce il tecnico. Il Milan così rischia veramente di non entrare tra le prime quattro. Il secondo posto se lo giocheranno Juve e Inter, il Milan deve stare attento, perché è imbarazzante a livello fisico. Oggi è irriconoscibile.“

