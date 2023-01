Sono queste le parole del giornalista Stefano Impallomeni, ecco cosa dice su TMW Radio sulla sconfitta del Milan contro l’Inter.

Ecco cosa dice Stefano Impallomeni, ecco cosa dice l’ex calciatore sul Milan durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio: “Non c’è stata partita in Supercoppa. Milan? Avevo visto crepe già con la Roma, credo ci sia una situazione preoccupante dal punto di vista mentale e fisico. Sotto sforzo non ha più la lucidità di prima. Preoccupa poi un altro aspetto: noto dalle mimiche che la presenza di Tatarusanu non dia fiducia. E poi mancano Theo e Leao, così diventa un Milan pre-lockdown.“

Conclude così: “Il Milan non è nè quello dello scorso anno nè quello di adesso. Hanno fatto uno sforzo immane lo scorso anno, un’impresa sportiva ma hanno tirato fino al massimo e stanno scoprendo che se non vanno a mille sono una squadra prevedibile.”

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG