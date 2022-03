L’allenatore del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino ha illustrato i suoi piani per la partita di stasera e rassicurato sulle condizioni di Mbappé.

Mauricio Pochettino ha presentato il match di stasera in conferenza stampa. “Il modo migliore per difendere l’1-0 dell’andata è giocare per vincere. Lo abbiamo fatto a Parigi e dobbiamo ripeterci a Madrid. Sarà una partita diversa, ci vorrà grande concentrazione. Mbappé sta bene. Ha sentito dolore subito dopo aver subito il colpo, ma dopo un paio d’ore camminava normalmente. Speriamo che possa allenarsi e giocare senza problemi”.

Neymar Da Silva Santos Junior

“Abbiamo la responsabilità di mantenere il vantaggio, sappiamo di aver giocato solo una partita. Affrontiamo un club che ha vinto 13 Champions League, ha un legame profondo con questa competizione. Noi faremo la nostra partita isolandoci dall’ambiente. Sappiamo che sarà una partita che richiederà tanta fatica, ma siamo preparati, è una competizione che la società vuole vincere“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG