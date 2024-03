L’attaccante Lukas Podolski è stato per soli 6 mesi non certo indimenticabili in nerazzurro.

Lukas Podolski ha parlato di Inter alla Gazzetta dello Sport; di seguito le sue dichiarazioni. “Tornassi indietro, non accetterei la proposta dei nerazzurri. Nulla da togliere al club, ma ho capito che trasferirsi in prestito durante il mercato invernale non è una buona idea. Spesso un calciatore impiega un paio di mesi per abituarsi alla città, ai tifosi e allo stile di gioco. Se arrivi a campionato in corso, non è semplice e, se le cose vanno male, i primi a farne le spese sono i giocatori in prestito, destinati in ogni caso a salutare a fine stagione. Non fu un anno fortunato, ma ho imparato la lezione“.

Lautaro Martinez

Sull’Inter attuale

“La guardo spesso, soprattutto in Champions, e mi pare che quest’anno abbia raggiunto un livello altissimo. Al momento, sono tra i migliori in Europa, ma devono essere bravi a prolungare questa fase di exploit per raggiungere il maggior numero di traguardi possibile. Trionfo in Champions? Magari i nerazzurri partono dietro City e Real, però può succedere di tutto. L’importante è non abbassare mai la guardia, perché anche i piccoli club possono rivelarsi insidiosi”.

Sul figlio d’arte

“Seguo Marcus da quando giocava in Germania, è un calciatore importante. Fare coppia con Lautaro non era semplice, perché l’argentino è una macchina da gol e Thuram doveva trovare un altro modo per rendersi utile alla squadra. In questo è stato bravissimo: si sacrifica, sfrutta gli spazi, è attento in fase difensiva e aggiunge qualità alla manovra. L’Inter ha fatto un affare“.

