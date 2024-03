Il calciatore dell’Inter Juan Cuadrado sostiene Paul Pogba, ecco il messaggio del nerazzurro all’ex compagno dopo la squalifica per doping

La giornata di oggi verrà ricordata per quanto accaduto a Paul Pogba. Il calciatore della Juve infatti, è stato condannato a quattro anni di squalifica per Doping direttamente dall’ Organizzazione nazionale antidoping (NADO Italia). Una sentenza, che non sembrerebbe convincere il Polpo, come da egli stesso palesato nel suo ultimo post Instagram.

Il bianconero infatti, sul proprio profilo social si è detto profondamente scioccato per la decisione, promettendo così di fare ricorso al TAS. Nei tanti commenti ricevuti proprio sotto il messaggio in questione, ecco comparire anche quello dell’esterno dell’Inter Cuadrado. Il colombiano ha infatti inviato emoji a mo’ di muscoli e segni di convinzione per l’ex compagno.

