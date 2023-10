Pogba doping, ora palla alla difesa: dalla semplice ammissione al patteggiamento. Paul cerca lo sconto per ridurre la squalifica di quattro anni

La Gazzetta dello Sport questa mattina si sofferma su quella che sarà la strategia difensiva di Paul Pogba dopo la comprovata positività al doping. Il francese della Juventus rischia quattro anni di squalifica nel caso che la Procura, e il Tribunale, sposassero l’idea di un’assunzione consapevole. Che scenderebbero a tre in caso di una semplice ammissione.

Pogba cercherà di dimostrare prima di tutto la non intenzionalità. Questo gli garantirebbe subito l’abbattimento da quattro a due anni della potenziale sanzione. E costituirebbe la premessa di un’ulteriore riduzione, nell’ordine del cinquanta per cento della pena, attraverso un ‘accordo riservato non riproducibile‘. In quel caso Pogba dovrebbe ammettere il reato e ricostruire nel dettaglio tutte le circostanze che hanno portato all’assunzione, seppure inconsapevole. Bisognerà capire se la procura antidoping, guidata da Pierfilippo Laviani, lascerà questo tipo di apertura. Un ulteriore ipotesi è quella di richiedere l’udienza unica al TAS senza passare per la nostra giustizia sportiva.

