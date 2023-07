Pogba, in Arabia solo per motivi personali? È sempre più tentato. La Juve aspetta la decisione del francese col sostituto pronto

La Stampa sviscera quello che è stato il week-end in Arabia Saudita di Paul Pogba. Il blitz a Gedda del centrocampista francese profuma di mercato, visto che ha sfruttato un viaggio religioso – è andato anche a La Mecca – per conoscere i dirigenti dell’Al-Ittihad e visitare le strutture del club che ha già comprato Kante e Benzema. C’è stata un’accelerazione sensibile al corteggiamento delle ultime settimane, anche se l’entourage non commenta e parla di un viaggio per motivi personali.

Il calciomercato Juve da parte sua aspetta di capire cosa vorrà fare Paul rispetto all’offerta da 100 milioni per tre anni presentatagli dalla società saudita: il giocatore sarebbe sempre più tentato. In caso di addio i bianconeri stringerebbero per Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo a prescindere.

