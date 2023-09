Pogba in silenzio: nessun contatto con la Juve da oltre una settimana. L’ultimo confronto risale a lunedì scorso

Tra Pogba e la Juve l’ultimo contatto ufficiale risale ad oltre una settimana fa. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il francese e il club si sono ritrovati per l’ultima volta lunedì scorso in una riunione a cui hanno preso parte lo staff medico e la dirigenza.

In quell’occasione Pogba avrebbe fatto vedere l’integratore che ha assunto negli Usa seguendo il consiglio di un amico medico. Da quel giorno il numero 10 è a casa a Torino insieme alla famiglia.

