Aldo Serena, in esclusiva per Juventusnews24, ha così parlato del caso Paul Pogba.

LE PAROLE – «Pogba, oltre ai problemi noti, in certi momenti ha avuto qualche atteggiamento sopra le righe. Penso a quando è arrivato tardi negli allenamenti. E’ stato anche sfortunato con gli infortuni a ripetizione che ha avuto. Capisco che per un ragazzo possa essere difficile reagire, però un professionista deve fare di tutto per rimettere in campo le proprie qualità. Contro-analisi? Dovessero essere confermate, la squalifica sarebbe abbastanza lunga. Non so cosa deciderà di fare poi la società».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI JUVENTUSNEWS24 A SERENA

The post Pogba Juve ai titoli di coda Serena: «E’ stato sfortunato, ma certi atteggiamenti…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG