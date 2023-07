Pogba Juve, Allegri potrà mai utilizzare nuovamente il centrocampista francese? Ecco cosa filtra sul futuro di Paul

Per ammissione dello stesso Allegri, si è capito che il rientro di Paul Pogba è tutt’altro che cosa certa. Difficile fare previsioni sui tempi di recupero del francese, presente si in America ma che potrebbe non scendere in campo contro Real e Milan.

Al contrario, la Juve è ancora indecisa su cosa fare con lui: come scrive la Gazzetta dello Sport, il pressind dell’Al Hilal è insistente e non è detto che alla fine non si possa cedere alle sirene arabe per il numero 10.

The post Pogba Juve, Allegri potrà mai utilizzarlo? Cosa filtra sul futuro del Polpo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG