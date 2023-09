Pogba Juve, è tornato l’ottimismo: ecco cosa filtra dalla Continassa sulle condizioni del giocatore francese

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’esito negativo degli ultimi esami e la fine del mercato arabo danno inizio ‘ufficialmente’ al Pogba bis in casa Juventus. Allegri, passata la paura per l’ultimo stop, continuerà ad usarlo part-time sperando che il francese pian piano aumenti il minutaggio.

Gli ultimi segnali dati contro il Bologna e poi ad Empoli hanno rafforzato le speranze del club bianconero. Alla Continassa sono fiduciosi che Paul possa rivelarsi un valore aggiunto già per lo sprint autunnale. Il giocatore spera in verità di esserci già sabato prossimo contro la Lazio. Allegri deciderà con calma e senza correre rischi, anche in vista del mini ciclo che attende i bianconeri prima della prossima sosta. Max lo vorrebbe a disposizione per quelle partite.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG