Pogba Juve (Sky), potrebbe non fare le contro-analisi! Le ULTIME novità sul caso del centrocampista

Pogba potrebbe anche non fare le contro-analisi. Si punterebbe sulla non intenzionalità per evitare la squalifica massima di 4 anni. Lo ha rivelato il giornalista Sky Sport Giovanni Guardalà.

Il centrocampista della Juve potrebbe quindi decidere di non richiedere le contro-analisi, difendendosi direttamente davanti al Tribunale Nazionale Antidoping.

