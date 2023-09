Pogba, in programma un incontro tra la Juventus e Rafaela Pimenta per il contratto del francese. L’obiettivo di Giuntoli

La Juventus vuole vedere Rafaela Pimenta. Come riferisce Tuttosport, il club bianconero ha in programma un incontro con l’agente di Paul Pogba nel mese di settembre per parlare dell’accordo che lega il francese ai bianconeri.

Troppo alto lo stipendio attualmente percepito, visto lo scarso apporto fornito sul campo. Giuntoli vuole rivedere lo stipendio del numero 10 al ribasso o, almeno, rimodularlo in modo da ridurre la parte fissa.

