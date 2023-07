Pogba non è incedibile! Ecco la posizione della Juve sul centrocampista francese. Tutti i dettagli

Come riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, Pogba non è incedibile per la Juventus.

Se ci saranno offerte di suo gradimento, il club bianconero le prenderà sicuramente in considerazione. Di fatto, riferisce il giornalista, in questa sessione di mercato non esistono incedibili per la dirigenza.

