Pogba non rinuncia allo stipendio: la Juve ci perde due volte. La Gazzetta dello Sport propone delle norme

Pogba ha già terminato la sua stagione dopo la lesione muscolare patita durante il primo tempo della partita contro la Cremonese e, come è giusto che sia, percepirà il suo oneroso stipendio nonostante il suo scarsissimo impiego.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, tuttavia, la Juve ci perde due volte da questa situazione. La prima è perché non ha mai avuto il suo giocatore, la seconda perché continuando a pagargli lo stipendio ne risente il bilancio senza avere benefici in campo. Da qui, secondo la rosea, l’idea di realizzare delle norme per regolare la disciplina dei giocatori infortunati in modo da rendere, a lungo andare, il sistema calcio più sostenibile.

