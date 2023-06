Paul Pogba, a Views, ha parlato anche del tema razzismo. Le dichiarazioni del numero 10 della Juve.

RAZZISMO – «In realtà abbiamo già vinto. I neri hanno già vinto. Siamo stati schiavi per quanti anni? Oggi giochiamo a calcio. Prendiamo gli autobus. Abbiamo le macchine. Siamo riconosciuti in tutto il mondo. Per me questa è una vittoria. Tutte queste persone sono ignoranti, questi sono commenti di persone ignoranti che vogliono toccare o ferire qualsiasi individuo».

