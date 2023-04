Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha parlato a L’Equipe dell’estorsione e cosa ha provato in quei momenti

POGBA – «A lungo questa storia l’ho tenuta per me, solo dopo mi sono confidato con qualcuno. Questa situazione ha avuto un impatto sul mio corpo e in particolare sui miei infortuni, e ne ho parlato con il manager della nazionale (Deschamps, ndr). C’è poi l’impatto psicologico, visto che ero convinto che potessero finirci di mezzo i miei amici e la mia famiglia».

