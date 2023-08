Pogba via dalla Juve, in Arabia aspettano ancora una cosa prima di un eventuale assalto al centrocampista francese

Come scrive Gazzetta.it, in Arabia non hanno ancora mollato la pista che porta all’acquisto di Paul Pogba, che potrebbe così lasciare la Juventus dopo una sola stagione dal suo ritorno.

Prima di un eventuale assalto, continua l’edizione online del quotidiano, c’è però la volontà di capire come il numero 10 potrà riprendersi dopo il lungo infortunio. Servono infatti garanzie sulle sue condizioni fisiche.

