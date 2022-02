La Dea torna grande e strapazza la squadra di Giampaolo al Gewiss Stadium di Bergamo.

L’Atalanta torna alla vittoria in casa a quasi tre mesi dall’ultima volta. La vittima è la Sampdoria di Giampaolo, che si dimentica di scendere in campo. Un successo che rilancia le ambizioni degli uomini di Gasperini, ora a meno tre dalla Juventus ma con ancora una gara da recuperare. Il vantaggio nerazzurro arriva dopo appena 6 minuti con la rete di testa di Mario Pasalic su assist perfetto di Freuler.

Il raddoppio arriva al 30′ con Koopmeiners, che sfrutta alla perfezione un assist di Pessina: partita in cassaforte. Koopmeiners, nel giorno del proprio compleanno, si toglie lo sfizio di una doppietta e partecipa alla festa nerazzurra. Nel finale c’è spazio anche per la gioia di Miranchuk. Praticamente assente la squadra ospite, che si fa vedere soltanto in un paio di occasioni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG