L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic sottolinea l’importanza della vittoria di Empoli e parla del discorso Scudetto.

Dusan Vlahovic non esclude a priori il discorso Scudetto per la sua Juventus; ecco le considerazioni dell’attaccante a DAZN. “Per ora non pensiamo allo Scudetto, andiamo partita per partita, poi quello che succederà succederà. Questi tre punti pesano tanto perché veniamo da due pareggi. Era importantissimo vincere con l’Empoli, ci siamo riusciti e testa alla prossima partita”.

Massimiliano Allegri

“Se mi sono preso definitamente la Juventus? No, perché un singolo non può uscire mai senza la squadra. E’ tutto merito della squadra. Se andiamo uniti e compatti possiamo ottenere grandi risultati. Non ero abitato a tutto questo ma con la testa gusta, la calma, il lavoro e la concentrazione si può fare tutto. I miei compagni, il mister, tutta ls società e tutta la gente mi hanno aiutato tanto. Io li ringrazio tanto e spero che continueremo così“.

