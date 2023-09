I nerazzurri soffrono pochissimo contro i toscani e raggiungono i rossoneri in testa alla classifica: tra due settimane c’è il derby.

Partita interlocutoria nei primi minuti, le due squadre si studiano e vanno a fiammate come la botta di Bonaventura che termina alto di poco. L’Inter risponde col destro di Thuram che finisce in curva; al 24’ il figlio d’arte aggiusta la mira e porta in vantaggio i nerazzurri con uno splendido colpo di testa in tuffo. Sul finire di tempo la punizione di Calhanoglu è molto insidiosa ma non sorprende Christensen; in pieno recupero Thuram si mangia il 2-0. Vantaggio minimo per la squadra di Inzaghi all’intervallo.

Lautaro Martinez

L’Inter parte forte nella ripresa con Dumfries che colpisce la base del palo; i nerazzurri prendono a pallonate i viola che respingono 3 occasioni prima di capitolare nuovamente. Al 53’ in contropiede Thuram verticalizza per Lautaro che trafigge Christensen con un tiro potente e centrale. 3 minuti dopo Christensen atterra Thuram in area e dagli 11 metri viene spiazzato da Calhanoglu: 3-0 per l’Inter. La Fiorentina prova a tornare in partita ma Sommer nega due volte la rete a Sottil; al 73′ Cuadrado serve Lautaro che fa doppietta con un bellissimo tiro a volo che non lascia scampo all’estremo difensore viola. Inter batte Fiorentina 4-0.

