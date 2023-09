Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta per 4-0 dei viola contro l’Inter

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Dopo il loro gol non abbiamo più fatto niente di quello che poteva mettere in difficoltà l’Inter, non è cercare scuse ma ho dato fiducia ad alcuni ragazzi non erano al 100%. Pensavo che l’aspetto mentale della vittoria di giovedì poteva sopperire alla stanchezza, non siamo questi e abbiamo sbagliato qualcosa io in primis. Andiamo per step, siamo solo alla terza giornata. Sono convinto che non siamo questi».

REAZIONE – «Ci si prepara a reagire, non è questa la Fiorentina per tanti motivi. Pensavamo in un modo ma si è rivelata in maniera diversa questa partita. Cinquanta minuti fatti male, non meritiamo una prestazione del genere. Ci assumiamo le responsabilità, lavoriamo per non far vedere più una Fiorentina del genere».

COSA LI HA PENALIZZATI – «Ho detto alla squadra che non mi sentiranno più dire che abbiamo avuto poco tempo per preparare la sfida. Sappiamo quali saranno i ritmi, sono convinto che questo mi fa crescere e non lo dirò più. Adesso in queste due settimane lavoreremo per cercare di migliorare e non sbagliare sotto l’aspetto delle scelte. In Serie A se non sei al massimo fisicamente incontri corazzate come l’Inter e fai fatica».

GERARCHIE – «Bisogna definire che chi sta bene gioca, in quelli di movimenti o partiranno da titolari o subentreranno. E’ una questione di come si sta, di come recupera. Poi in porta abbiamo preso un calciatore giovane che ha fatto vedere cose buone e lo faremo crescere. Lo dirà il campo, il tempo e le scelte».

