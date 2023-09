Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo la vittoria dei granata contro il Genoa allo stadio Olimpico Grande Torino

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

RADONJIC – «É un gol da artista. Ha un talento smisurato, da allenatore vorrei vederlo sempre così. L’anno scorso ha preso tanti pali e traverse, poi è un bravo ragazzo».

FATICA – «Eravamo lenti, dovevamo muovere meglio la palla, c’è da migliorare tanto ma ciò che volevo vedere ho visto».

RADONJIC NON SEMPRE TITOLARE – «Lui ha fatto l’ultima a Milano da titolare. Gioca spesso, io lo amo in un certo senso, vorrei che fosse sempre a livello dell’anno scorso. Saltava l’uomo facilmente e va bene, per noi è importantissimo, abbiamo puntato tanto su di lui».

COME STANNO RISPETTO AL GIOCO – «Abbiamo giocatori diversi, abbiamo caratteristiche diverse dal passato. Dobbiamo insistere su rubare palla ma anche sul gioco».

ZAPATA – «Sono sicuro che ci potrà dare un grande aiuto».

