Le polemiche della Tunisia dopo il pareggio contro il Mali nella fase a gironi della Coppa d’Africa. I dettagli

La Federcalcio della Tunisia si è fatta sentire con un comunicato ufficiale dopo il pareggio per 1-1 contro il Mali nella seconda giornata Coppa d’Africa.

COMUNICATO– «La Federcalcio tunisina ha presentato un reclamo ufficiale alla Confederazione africana di calcio, a causa della prestazione dell’arbitro e dei direttori di gara del VAR durante la partita tra la nostra Nazionale e il Mali. La FTF ha sottolineato la necessità di adottare tutte le misure necessarie per evitare simili errori in futuro e garantire i diritti della nostra squadra per il resto del torneo».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG