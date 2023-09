Matteo Politano, esterno del Napoli, ha parlato nell’immediato post-partita della gara pareggiata contro il Genoa

Matteo Politano, esterno del Napoli avversario del Milan nella lotta scudetto, ha parlato così dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Genoa:

«C’è soddisfazione per il gol, ma non per il risultato. Dovevamo portare a casa una vittoria. Dopo un brutto primo tempo e un inizio secondo tempo col gol subito, c’è stata una buona reazione. Ma se vogliamo continuare a tenere lo Scudetto sul petto queste partite vanno assolutamente vinte».

