Il giornalista Alberto Polverosi esprime il suo parere sul buon rendimento delle milanesi a pochi giorni dallo scontro diretto.

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport torna sui successi di Inter e Milan in Serie A. “Aspettavamo una risposta, è arrivato un urlo, un boato, anzi, un boato quadruplo, quello di San Siro. Meglio di così il derby di Milano non poteva nascere, tutt’e due in testa da sole, tutt’e due a punteggio pieno, col Napoli staccato, con la Juve pure, con Giroud vice capocannoniere, con Lautaro Martinez capocannoniere e con la sua squadra che continua a segnare e a non prendere gol”.

coreografia tifosi Inter

“Ne ha fatti quattro alla Fiorentina, più due pali, più una lunga serie di occasioni e con due sole parate (sul 3-0…) di Sommer. La dimostrazione di superiorità sui viola è stata clamorosa, soprattutto se si pensa alla stagione scorsa, quando la squadra di Italiano aveva vinto a San Siro in campionato e aveva messo in difficoltà l’Inter anche nella finale di Coppa Italia, pur vinta da Inzaghi. Ieri di quelle difficoltà manco l’ombra“.

