Il giornalista Alberto Polverosi si focalizza sulle caratteristiche che hanno i nerazzurri e che mancano ai rossoneri.

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport ha commentato così gli anticipi del sabato dell’undicesima giornata di Serie A: “Una squadra vera e l’altra smarrita, una squadra con grandi giocatori e l’altra che non riesce più a trovarli, l’Inter festeggiata dalla sua gente a Bergamo, il Milan battuto e fischiato a San Siro. Oggi sembrano su mondi diversi e lontani, come lontana è la capolista in classifica rispetto ai rossoneri, al Napoli e all’Atalanta. Solo stasera, al Franchi, sapremo se almeno la Juve è capace di tenere il suo passo.”

I campioni

“La differenza fra le milanesi è chiara, anche se non è stato facile, e non poteva esserlo, nemmeno per l’Inter contro l’Atalanta. Ma se vinci una partita come quella di Bergamo, dura, cattiva, spigolosa, la pieghi con due gesti di due campioni e la conservi con la forza fisica e mentale di tutta la squadra e la ricchezza della panchina, allora diventi certo delle tue ambizioni”.

Lautaro Martinez-Hakan Calhanoglu

Le armi dell’Inter

“L’Inter è la giusta e logica capolista di questo campionato. Ha in mezzo al campo un numero 20 che in certi momenti, come nel momento della palla straordinaria per Darmian, significa doppio 10, ha in attacco un altro 10 disegnato sulla maglia che segna un gol degno di quel numero e allunga nella classifica dei cannonieri, ha Calhanoglu, Lautaro Martinez e un ‘gregariato’ da far paura, a vederla davanti all’Atalanta si fatica a immaginare nel nostro campionato un’altra squadra dello stesso livello”.

