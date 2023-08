Ponciroli sul Milan: «Gran bel mercato in entrata, mentre in uscita…». Le parole del giornalista sul mercato delle big di Serie A

Fabrizio Ponciroli ha parlato ai microfoni di TMW del mercato delle big di Serie A, tra cui il Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Quello del Milan mi sembra un gran bel mercato in entrata, con tanti giocatori pronti a esplodere tra le mani di Pioli, mentre il mercato in uscita sarà molto più complicato. In casa Inter invece ribadisco che per me Inzaghi sia un santo, si è ritrovato senza portiere in una tournée, ha perso Onana e si aspettava Lukaku, nonostante questo è rimasto molto serafico e questo mi piace molto, in un calcio sempre tesissimo un po’ di serenità fa bene. Frattesi per me resta il colpo dell’estate, mentre Sommer è già criticato per un’amichevole, una cosa che succede solo in Italia, ma Sommer è un grande portiere. La Juve è in stand-by, mentre la Roma è la grande delusione e su questo non ho dubbi. Non posso credere che la Roma ambiziosa stia aspettando una sorta di regalo divino per l’attacco, sarebbe favoloso un Lukaku o un giocatore di livello internazionale da mettere vicino a Dybala, che non può trascinare la Roma per un’intera stagione da solo».

