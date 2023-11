Popovic Milan, ci siamo: già pronto questo contratto. Le ULTIME sul giovanissimo attaccante in uscita dal Partizan

Il Milan è ormai davvero a un passo da Matija Popovic. Il giovanissimo attaccante in uscita dal Partizan dovrebbe diventare nelle prossime settimane un nuovo giocatore dei rossoneri.

Come riportato da Tuttomercatoweb, per il classe 2006 che va in scadenza con i serbi il prossimo 31 dicembre è già pronto un contratto fino al 30 giugno 2028.

