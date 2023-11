Continua sempre il derby di calciomercato tra Inter e Juventus per quanto riguarda il trequartista dell’Empoli Baldanzi

Stasera c’è Juventus Inter, e oltre al match in sé dove la posta in palio si dimostra molto alta vista la lotta scudetto, dall’altra parte c’è sempre un contesto di testa a testa. Detto in poche parole: il calciomercato.

Uno dei giocatori sotto la lente d’ingrandimento è sicuramente il trequartista dell’Empoli Baldanzi: pedina che sarà in contesa tra bianconeri e nerazzurri sia a gennaio che in estate.

